Parque em Osasco recebe espetáculo teatral gratuito neste domingo

O parque Chico Mendes, em Osasco, recebe neste domingo (28) o espetáculo “Bichos Vermelhos”, do grupo Pia Fraus. Serão quatro sessões gratuitas, às 10h, 11h, 14h e 15h.

A atração tem classificação etária de 3 anos e conta uma rica história que retrata a extinção de animais brasileiros e a preservação da natureza. As apresentações fazem parte do programa Diversão em Cena e promovido pela Fundação ArcelorMittal.

A estrutura que leva o teatro de cidade em cidade e agora em Osasco é inflável e colorida, que monta e desmonta rapidamente. “É muito interessante percorrer tantas cidades com o espetáculo Bichos Vermelhos, especialmente no Teatro Portátil, pois sentimos que a cada sessão as crianças se identificam bastante com a causa ambiental de maneira intensa e querem ajudar a melhorar o cenário da natureza atual”, diz Beto Andreetta, criador do projeto e diretor da Pia Fraus.

Bichos Vermelhos

Inspirada no livro homônimo de Lina Rosa, a peça “Bichos Vermelhos” leva com humor e poesia um assunto relevante para a sociedade. A envolvente história dedicada aos animais brasileiros que fazem parte da lista vermelha das espécies em risco de extinção, ou ainda os próximos bichos a entrarem nela, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza.

O Tamanduá Bandeira, Codorna Buraqueira e Macaco Prego Galego são alguns dos animais que ganharam versões em forma de bonecos da Cia. Pia Fraus, construídos por Dino Sato. Serão três atores e mais de 20 bonecos apresentados durante o espetáculo, com muita diversão e brincadeiras, posicionados para a difusão emergente do tema às crianças.

O Parque Chico Mendes está localizado na Rua Lázaro Suave, 15, City Bussocaba, em Osasco.

SERVIÇO

Teatro Portátil em Osasco – “Bichos Vermelhos”

Data: 28/05 /

Local: Parque Chico Mendes (Rua Lázaro Suave, 15, City Bussocaba – Osasco)/

Horário das apresentações: 10h / 11h / 14h / 15h