Saúde de Barueri fez mais de 2,8 milhões de atendimentos de janeiro a abril de 2023

A Secretaria de Saúde de Barueri realizou mais de 2,8 milhões de atendimentos à população nos primeiros quatro meses de 2023. Os números foram divulgados nesta quarta-feira (24).

publicidade

Do total de serviços prestados de janeiro a abril, foram registrados 1.602.011 exames laboratoriais, 689.679 atendimentos nas diversas modalidades de serviços, 350.906 exames de diagnóstico e 176.542 exames de imagens.

Soma-se ainda, na Farmácia Municipal, o número de medicamentos distribuídos, que alcançou a marca de 25.548.990, e as receitas médicas, que chegaram a 402.630. “Buscamos sempre aprimorar o atendimento à população e de forma bastante humanizada”, afirma o secretário de Saúde, Milton Monti.

publicidade

Entre as modalidades atendidas neste 1º quadrimestre de 2023 estão os partos, a Atenção Básica e os demais serviços. Ao todo foram 1.562 partos realizados normal, cesárea, fórceps e de alto risco e 251.379 atendimentos efetuados nas modalidades de serviços da Atenção Básica.

350 mil exames de diagnósticos e terapêuticos

Nesses primeiros quatro meses do ano também foram realizados na rede municipal de Saúde de Barueri 350.906 exames de diagnósticos e terapêuticos. No ranking dos dez exames mais efetuados estão: radiografia, com 72.378; ultrassonografia, com 46.674; eletrocardiograma com e sem laudo, com 9.399; tomografia, com 7.953; oftalmológicos, com 7.365; cardiológicos, com 5.904; ecodopplercardiograma, com 5.086; mamografia, com 4.942; endoscopia, com 3.707; e densitometria óssea, com 2.190.

publicidade

Em seguida estão os exames de otorrinolaringologia, com 1.185; ressonância magnética, com 1.608; eletroneuromiografia (ENMG), com 1.271; colonoscopia, com 1.209; eletroencefalograma, com 1.153; audiometria adulto e infantil, com 1.036; prova de função pulmonar, com 1.001; dentre vários outros ofertados na rede de saúde municipal.