Inscrições abertas para 330 vagas de estágio na Prefeitura de Carapicuíba com bolsa de R$ 1.200

Inscrições abertas para 330 vagas de estágio na Prefeitura de Carapicuíba com...

A Prefeitura de Carapicuíba está com inscrições abertas para 330 vagas de estágio em diversas áreas. A bolsa-auxílio é de R$ 1.200 mais vale-transporte e a jornada é de 30 horas semanais.

Para se candidatar às vagas de estágio é necessário ter 18 anos ou mais, estar matriculado em um dos cursos de ensino superior listados abaixo, não ter sido exonerado de serviço público, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (no caso dos homens), não ter feito estágio por período igual ou superior a 18 meses na Prefeitura de Carapicuíba, ter disponibilidade para estagiar entre às 8h e 18h e não estar trabalhando em regime CLT.

São aceitos alunos matriculados nos cursos de: Administração de Empresas, Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas (dança), Audiovisual, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Comunicação Social / Jornalismo, Direito, Educação Física – Licenciatura, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Farmácia, Pedagogia – Licenciatura, Marketing, Nutrição e Serviço Social.

Como se inscrever nas vagas de estágio da Prefeitura de Carapicuíba:

As inscrições vão até o dia 12 de junho, no site do CIEE, onde podem ser obtidas mais informações. O edital está aqui.