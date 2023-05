Feira noturna do Silveira, em Barueri, muda de endereço a partir desta sexta (26)

A partir desta sexta-feira (26), a tradicional feira noturna do Silveira, em Barueri, sai da avenida Alziro Soares e passa a ser realizada na avenida João Vicente Nascimento, no Parque dos Camargos (lado direito da via, para quem se dirige ao Centro). A mudança ocorre em razão das novas instalações do Centro Esportivo do Jardim Silveira, previstas para serem entregues no mês que vem.

O novo ponto escolhido pela Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict) de Barueri, é bem próximo ao endereço onde funcionava a feira noturna, pois a avenida João Vicente Nascimento faz ligação com a própria avenida Alziro Soares e a avenida Zélia. Fica a poucos metros de distância, atrás do Conjunto Habitacional da rua Olga, e tem como principal ponto de referência a rotatória de acesso ao Pronto-Socorro Arnaldo de Figueiredo Freitas.

Também com o intuito de facilitar a mobilidade urbana, a feira livre do Centro, que acontece aos domingos, será remanejada da avenida 26 de Março para o bolsão de estacionamento em frente ao Ganha Tempo, no canteiro central da própria via, que fica ainda entre a avenida Henriqueta Mendes Guerra. A mudança ocorrerá a partir deste domingo (28).

Tanto no Jardim Silveira quanto no Centro haverá apoio dos agentes de trânsito da Semurb (Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri). Portanto, o motorista deverá ficar atento às alterações com possíveis desvios do fluxo de veículos.

Feiras livres em Barueri

Barueri conta com pelo menos 21 feiras livres. Aqui você confere o local da feira mais próxima da sua residência. As feiras livres são lugares movimentados e coloridos com frutas, verduras e legumes, de acordo com a vigilância sanitária e normas do município.

As feiras funcionam de terça a domingo, das 7h às 14h, exceto as feiras noturnas, que operam das 18h às 22h30, às terças-feiras em frente ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa, no Centro, e às sextas-feiras – agora no Parque dos Camargos.