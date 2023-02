Parque Municipal de Barueri terá feira de adoção de pets nesse final de semana

Neste sábado (18) e domingo (19) o Parque Municipal Dom José terá feira de adoção de pets.

Os animaizinhos, trazidos pelo Centro de Proteção ao Animal Doméstico (CEPAD), estarão à disposição das 10h até às 15h.

Para adotar basta apresentar um documento original com foto, escolher dentre as diversas opções presentes no local, assinar um Termo de Posse Responsável (assumindo a tutela definitiva do animalzinho) e levá-lo para casa. Todos os animais são vacinados, vermifugados, microchipados e castrados.

