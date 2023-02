Osasco Audax demite treinador Alex Alves

O Departamento de Futebol do Audax anunciou hoje (17) o desligamento do treinador Alex Alves do comando do time profissional.

O anúncio foi feito pelo perfil oficial do clube no Instagram. “Agradecemos pelos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência de sua carreira”, diz a postagem.

Alex Alves foi contratado em novembro de 2022 vindo do Audax do Rio de Janeiro.

O Osasco Audax está disputando o Campeonato Paulista Série A3 e está em 10° lugar na tabela com 10 pontos (3 vitórias, 4 derrotas e 1 empate em 8 jogos).

O time osasquense já entra em campo amanhã (18) contra o Barretos às 19h30, no Estádio Antônio Gomes Martins, em Barretos.