No primeiro domingo de março (5), a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco irá realizar o Passeio Ciclístico da Emancipação.

A concentração será realizada no estacionamento da Prefeitura, na Avenida Narciso Sturlini, a partir das 9hs, com a saída programada para as 9h30.

A participação é gratuita.

