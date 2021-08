Parque Shopping Barueri celebra Dia dos Pais com festival de chopp artesanal

Para comemorar o Dia dos Pais, o Parque Shopping Barueri promove de sexta-feira a domingo (8), o “Festival Beer”. O evento para toda a família reúne música, chopp artesanal e diversas opções de petiscos e comidas.

publicidade

O festival será realizado no Piso L2 – Coworking do empreendimento na sexta-feira, das 16h às 22h; no sábado, das 14h às 22h; e no domingo, das 14h às 20h. Durante os três dias, haverá atrações musicais com voz e violão, MPB, além de pop e rock nacional e internacional (confira a programação completa abaixo).

Os visitantes também poderão aproveitar o lounge da Barbearia Menphis Tattoo com demonstração de penteados masculinos, tatuagem e dicas de como manter o look de salão em casa. O espaço ainda contará com games da Neogeo.

publicidade

O Parque Shopping Barueri está de portas abertas das 10h às 22h e respeita todos os protocolos de segurança contra a covi1-19. O uso de máscara é obrigatório, assim como a aferição de temperatura na entrada, distanciamento social de dois metros entre os visitantes e atendimento com limite de pessoas por loja.

Confira a programação do Festival Beer no Parque Shopping Barueri:

publicidade

6/8 – Sexta-Feira | das 16h às 22h

Apresentação do músico Vlad Moura – Pop Rock Nacional e Internacional, das 19h às 21h

7/8 – Sábado | das 14h às 22h

Pop Rock (nacional e internacional), Sertanejo e MPB

8/8 – Domingo | 14h às 20h

Pop Rock (nacional e internacional), Sertanejo e MPB

Local: Piso L2 – Coworking

Entrada gratuita, paga o que consumir

BRUMAR?// Neymar vive affair com Bruna que é a cara de Marquezine