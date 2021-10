Parque Shopping Barueri promove caça aos doces para celebrar Halloween

O Parque Shopping Barueri preparou uma programação especial para comemorar o Halloween. No dia 30 de outubro o empreendimento realizará a tradicional caça aos doces para crianças com idade entre 2 e 12 anos.

O evento é gratuito e para participar basta se inscrever no site https://www.parqueshoppingbarueri.com.br, informando nome do responsável, nome do participante, endereço, telefone, e-mail, idade e fantasia da criança. As inscrições serão abertas no dia 23 de outubro e as vagas são limitadas.

No dia, os pequenos participantes poderão se aventurar passando pelas lojas Praça Kids, Ticos e Ticas, Le Biscuit, Clubb4 Kids, Cacau Show, Container Baby, Unisa, Seu Churros, Chocolateria Brasileira, BMart e Neo Geo. Além de responder charadas, eles ganharão várias guloseimas.

Os pequenos devem estar acompanhados de um responsável no dia da ação. Além disso, para garantir a segurança de todos, o uso de máscara e utilização de álcool em gel no acesso as lojas serão obrigatórios.

Serviço:

Halloween no Parque Shopping Barueri – Doces ou Travessuras

Data: 30 de outubro

Horário: Sessões de 1h de duração às 10:30 – 12:00 – 13:30 – 15:00 – 16:30.

Local: Coworking, Piso L2

Evento Gratuito

