De volta à Universal, Andressa Urach diz que se batizou novamente: “Me sinto salva agora”

As reviravoltas na vida de Andressa Urach continuam. A modelo surpreendeu mais um vez ao anunciar seu retorno à igreja Universal. “Estamos em paz agora, voltamos para Jesus, a gente se batizou e se perdoou. Foi importante passar por essa fase difícil até para entender o que queremos da vida”, declarou a loira, na noite deste domingo (17).

publicidade

Grávida do primeiro filho com Thiago, Urach usou os Stories do Instagram para falar sobre os momentos conturbados que viveu nos últimos meses, incluindo sua internação em uma clínica psiquiátrica em meio às crises de transtorno de personalidade boderline e as desavenças com o marido, que chegou a buscá-la em uma boate após Andressa anunciar o retorno à prostituição.

“Todo primeiro ano é difícil e quando a gente terminou estava passando por aquelas crises de borderline”, declarou. “Fiz sim escolhas erradas que me arrependo, mas estava com muita raiva no coração. Grávida, borderline e afastada de Jesus. Imagina como estavam os meus hormônios, meus sentimentos, minha cabeça”, continuou a modelo.

publicidade

Urach afirmou que agora conta com acompanhamento psiquiátrico, ajuda de psicólogos, além de ser medicada para tratar o transtorno. Com relação à decisão de se batizar novamente, ela disse que precisava “renovar a aliança com Jesus”. “Pequei muito, muito mesmo”, declarou. “Sou falha, não quer dizer que eu não vá errar porque a gente erra sim, mas me sinto salva agora. Porque olha… O negócio estava tenso”, concluiu.

“Recomeçar do zero”

No fim de semana, Andressa Urach publicou um texto nos Stories do Instagram para falar se seu retorno à igreja de Edir Macedo, a qual acusa de não devolver cerca de R$ 2 milhões doados antes de romper com a instituição. A briga foi parar na Justiça.

publicidade

A modelo, que fez diversas críticas à igreja e chegou a dizer que a instituição “não passava de um CNPJ para arrancar dinheiro das pessoas” disse que voltará a frequentar os cultos da igreja que fica no Rio Grande do Sul, mas que “não concorda com a fogueira santa e também não gosta de algumas pessoas que lideram a Universal”.

Andressa afirmou que está trabalhando o perdão e que na prática tem sido “muito mais difícil”. “Fiquei muito feliz com a misericórdia de Deus comigo, ainda bem que deu tempo de me arrepender, me batizar e recomeçar do zero de novo. Obrigada, amor por lutar por nós. E obrigada Bispo Guara Santos, por orientar meu esposo a não desistir da nossa família”, finalizou.