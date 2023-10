Parques de Barueri estarão abertos no feriado prolongado; confira o expediente desta semana na cidade

Na quinta-feira, 2 de novembro, é feriado pelo Dia de Finados em todo o Brasil. Em Barueri será um feriado prolongado: 1º de novembro (quarta-feira) será ponto facultativo por conta do Dia de Todos os Santos, e na sexta-feira, dia 3, dia sem expediente nas repartições públicas municipais.

publicidade

Nesse período, funcionarão apenas os órgãos de natureza ininterrupta. É o caso dos prontos-socorros, da Farmácia Municipal 24 horas, da Defesa Civil, da Guarda Civil Municipal (GCM) e dos agentes de trânsito da Semurb (Secretaria de Mobilidade Urbana).

Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Ganha Tempo, Secretarias Municipais e outros órgãos cujo atendimento não é classificado como ininterrupto voltarão a funcionar normalmente na segunda-feira (dia 6 de novembro) a partir das 8h.

publicidade

O Hospital Municipal de Barueri (HMB) Francisco Moran, o Centro de Diagnósticos e a Policlínica do Engenho Novo abrirão conforme demanda, uma vez que os atendimentos nessas unidades ocorrem mediante encaminhamento da rede de saúde.

Parques

Os parques da cidade também permanecerão abertos para que as famílias possam aproveitar. O Parque Dom José, localizado no Jardim Barueri (na Vila Porto), no feriado e no domingo abrirá das 6h às 20h e nos demais dias das 6h às 22h. Já o Parque Ecológico Tietê, em Alphaville, abrirá das 7h às 17h no feriado e no domingo e das 8h às 17h nos demais dias. Por fim, o Parque Taddeo Cananeia, no Parque Imperial, funcionará das 6h às 18h todos os dias da semana.

publicidade

Vacinas

A UBS Benedito de Oliveira Crudo continua aplicando a vacina contra a covid-19 e também os imunizantes previstos na Campanha de Multivacinação que está em curso durante os finais de semana e feriados, das 8h às 16h. A UBS, cujo atendimento está ocorrendo no 1º andar do Centro de Especialidades, na região central, enquanto seu prédio passa por reforma, fica na rua Benedita Guerra Zendron, 225.