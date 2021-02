Participante do BBB 21 “brinca” sobre ter torturado cachorro e Luisa Mell se revolta: “Cada dia odeio mais um”

A ativista da causa animal Luisa Mell expressou nas redes sociais sua revolta contra Caio, participante do Big Brother Brasil 21 que revelou ter colocado um ovo quente na boca de um cachorro durante conversa com Rodolffo.

“Já esquentei ovo fervendo, pus na boca do cachorro e fechei”, declarou Caio no BBB 21. Em seguida, o brother declarou que estava “brincando”. Luisa Mell comentou: “É nojento ver como a violência contra vulneráveis é naturalizada e vira piada na boca das pessoas. Se ele queria aparecer, então aí está: crueldade contra animais é prática vedada pela constituição, logo, crime”.

“Tô brincando, isso eu NUNCA tive coragem de fazer.” pic.twitter.com/3vxH1OioVO — Caio Afiune 🤠 (@AfiuneCaio) February 9, 2021

“Fiquei sabendo desta conversa pois dezenas de pessoas me marcaram em posts com este trecho. Vi comentários tentando defendê-lo, onde diziam que isto é normal no interior. Outros comentários diziam que ele estava brincando e tal. Vamos lá, crueldade contra cães não é normal, nem nunca será. Independente do motivo. É CRIME”, comentou Luisa Mell no Instagram.

“Sobre ser piada ou brincadeira. Eu realmente não entendo a graça. Alguém brincaria no BBB dizendo que estuprou alguém? Dizendo que enfiou um ovo fervendo na boca de uma criança para ela aprender algo? Pra mim parece que ele falou e depois se lembrou das milhões de pessoas neste país que amam cachorro e tentou mudar. Mas pra mim é mais um para ser eliminado já”, emendou a ativista.

“Sei que a competição de quem é mais insensível e sem compaixão é acirrada. Temos mais um para o time. Deixou a idiota que cuspia na boca do gato no chinelo. BBB 21 cada dia odeio mais um participante”, completou Luisa Mell.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luisa mell (@luisamell)

