Passagem de ônibus em Osasco aumenta para R$ 5 nesta quinta (21)

A passagem de ônibus nas linhas municipais em Osasco será reajustada a partir desta quinta-feira (21). A tarifa passa de R$ 4,50 para R$ 5.

A informação foi publicada na Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO) desta segunda-feira (18). O reajuste começa a valer a partir das 0h desta quinta-feira (21), feriado de Tiradentes.

Em Osasco, o último reajuste da passagem ocorreu em 2019, quando passou de R$ 4,35 para os atuais R$ 4,50. O preço ficou congelado desde então, devido à crise econômica causada pela pandemia de covid-19.

A alta no combustível e a falta de subsídio do governo federal, no entanto, estão entre os fatores que contribuíram para o aumento, barrado por três anos consecutivos. Na semana passada, as concessionárias que operam em Osasco e região ameaçaram parar, como forma de reivindicar o subsídio do governo federal, que segundo elas, é necessário para repor o aumento dos custos.