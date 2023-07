PAT de Carapicuíba disponibiliza vagas de carpinteiro e armador de ferro com salário de até R$ 2,7 mil

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba disponibiliza a partir desta segunda-feira (17) vagas de emprego na área da construção civil. As oportunidades são para trabalhar em Carapicuíba e Barueri.

Há vagas disponíveis para armador de ferro, com salário de R$ 2.744,38; carpinteiro com remuneração de R$ 2.744,38; servente de obra, que paga R$ 2.274,31; e pedreiro, com salário que varia entre R$ 1.900 e R$ 2.200.

Os interessados devem ser maiores de 18 anos, ter o ensino fundamental completo e retirar a carta de encaminhamento para a vaga desejada diretamente no PAT de Carapicuíba (no Ganha Tempo, dentro do Plaza Shopping – Estrada Dr. Miguel Vieira Ferreira, 149, Vila Dirce). Necessário comparecer com documento pessoal e currículo atualizado.

