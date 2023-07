Novo acesso provisório da pista marginal para expressa da Rodovia Castello Branco é liberado

A CCR ViaOeste liberaou nesta segunda-feira (17) um novo acesso provisório da pista marginal para a pista expressa da Rodovia Castello Branco, em Barueri.

Foram antecipadas as alças de acesso da pista marginal e da Alameda Rio Negro para a pista expressa da rodovia, entre o km 24 e o km 24,5, no sentido interior (Oeste).

Segundo a empresa, a implantação do novo acesso foi necessária para as obras de encabeçamento da pista marginal para a nova ponte Guilherme de Almeida no sentido Oeste.

