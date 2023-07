Processo seletivo abre vagas para médicos em Cotia

A Prefeitura de Cotia abre nesta segunda-feira (17) as inscrições para o processo seletivo 10/2023 que visa a contratação emergencial de 15 médicos nas especialidades: clínica geral, ginecologia e obstetrícia e pediatria.

O contrato é temporário pelo período de até 12 meses. Já a remuneração será de R$ 152,83 por hora mais insalubridade para uma jornada mínima de 20 horas semanais.

Os interessados em participar do processo seletivo com vagas de médico na saúde pública municipal de Cotia devem se inscrever até às 18h do dia 23 de julho, por meio do preenchimento deste formulário. Leia aqui o edital.

