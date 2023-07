Praia artificial e piscina com água aquecida são atrativos do Thermas da Mata, em Cotia

Praia artificial e piscina com água aquecida são atrativos do Thermas da...

Em meio às férias de julho muitas famílias procuram por diversão e lazer para aproveitar o tempo livre juntos. Na região, o parque aquático Thermas da Mata, situado em Cotia, é uma opção para quem busca entretenimento, descanso e diversão.

Situado em uma área de 200 mil metros quadrados cercada de muito verde, o Thermas da Mata oferece integração com à natureza, além de mais de 15 atrações para todas as idades.

Conheça algumas das atrações do parque para curtir nas férias e em todas as épocas do ano:

Águas quentinhas

O Thermas da Mata é considerado um paraíso de águas quentes nos arredores de São Paulo. Para essa temporada de inverno, é o destino certo para aqueles que não abrem mão de curtir uma piscina ou atrativo molhado de forma agradável.

Isso porque todos os atrativos têm águas quentes, com exceção da piscina de água natural. O destaque fica por conta da Hot Island, uma piscina com cascata de 3 quedas e ofurôs com temperatura até 36 graus. Assim como a Praia da Mata, que proporciona uma experiência praiana com águas de até 32 graus.

Programação “Férias Quentes”

O parque aquático preparou uma programação especial para as férias de julho. A programação das “Férias Quentes” inclui recepção dos visitantes com os mascotes Thermalucos, recreação infantil com a equipe AnimaThermas na área da Beach Kids e na Hot Island e atividades com o AnimaThermas na Praia da Mata durante a semana.

Enquanto nos finais de semana de julho, há ainda apresentações de música ao vivo para completar a diversão.

Novidade indoor para a criançada no Thermas da Mata

Pensando em oferecer cada vez mais uma experiência completa para toda a família, o Thermas da Mata lançou seu primeiro atrativo indoor: a Ilha dos Thermalucos. O circuito inclui seis brinquedos voltados para os pequenos: Tambor do Palhaço, Trenzinho, Carrossel, Fórmula 1, Ferrari e Space Bumper.

A entrada da Ilha dos Thermalucos não está inclusa no ingresso do Thermas da Mata e tem tarifa fixa de R$29,00 por pessoa que pode ser adquirido no dia ou antecipado no site. Além disso, quem possui o passaporte anual tem tarifa especial de R$19,00 cada, exclusivamente na bilheteria do parque.

Para brincar, as crianças poderão optar apenas por um brinquedo ou, o circuito completo com utilização ilimitada.

Praia da Mata

O parque aquático oferece uma opção de praia paradisíaca pertinho da capital paulista. A Praia da Mata é uma área de seis mil metros quadrados que inclui piscina de ondas com águas cristalinas e quentes, a uma temperatura de 32 graus, além de quiosques, bar pé na areia, Beach Club (área vip), cabanas para experiência vip, espreguiçadeiras, entre outros.

O parque aquático tem localização privilegiada a apenas 30 minutos da capital paulista. Situado na Estrada do Morro Grande, em Cotia, o Thermas da Mata tem fácil acesso pela Rodovia Raposo Tavares e pelo Rodoanel, possibilitando a chegada dos visitantes das principais cidades da região metropolitana de São Paulo.

SERVIÇO

Horário de funcionamento: de quinta a segunda, das 10h às 17h /

Endereço: Estrada Morro Grande, 3000, Jardim Isis – Cotia (Saída pelo KM 36 da Raposo Tavares) /

Informações e ingressos no site: www.thermasdamata.com.br ou na Central de Vendas (11) 5555-0607 das 9h às 17h.