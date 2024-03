PAT de Itapevi tem 240 vagas de operador de cobrança, 15 para montador de paletes e outras

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapevi tem mais de 400 vagas de emprego disponíveis nesta semana. A maior parte das oportunidades é para o cargo de operador de cobrança, com 240 vagas.

Há 15 oportunidades para montador de paletes. As demais vagas estão distribuídas em funções como:

– Ajudante de carga e descarga

– Analista de desenvolvimento de sistemas

– Atendente de lanchonete

– Auxiliar de contas a pagar

– Auxiliar de contas a receber

– Auxiliar de cozinha

– Auxiliar de limpeza

– Auxiliar de linha de produção

– Consultor de compras

– Consultor de RH

– Consultor em manufatura

– Consultor de recursos humanos

– Consultor de tecnologia

– Consultor de faturamento

– Consultor financeiro

– Consultor de estoque

– Consultor fiscal

– Consultor de logística

– Consultor de controladoria e finanças

– Desenvolvedor Protheus

– Desenvolvedor Datasul

– Encarregado de tráfego

– Inspetor de qualidade

– Marceneiro

– Mecânico de manutenção

– Montador de paletes

– Motorista de caminhão

– Operador de cobrança

– Operador de máquinas

– Operador de vendas

– Vendedor de serviços

– Vendedor interno

Saiba como se candidatar às vagas disponíveis no PAT de Itapevi:

Os interessados em se candidatar devem comparecer ao PAT, localizado no Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde). No local, é possível obter informações referentes a salários, requisitos exigidos e os benefícios concedidos pelas contratantes.

Os candidatos devem levar um documento original com foto – RG ou CNH – e o CPF. O próprio sistema do PAT encaminha para a determinada vaga, com base no perfil profissional de cada pessoa.

Algumas oportunidades também podem ser verificadas pelo aplicativo “Sine Fácil”, disponível em Android e iOS. Mais informações podem ser obtidas no (11) 4143-9200.

