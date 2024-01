PAT Itapevi oferece 332 vagas de trabalho a partir de segunda-feira (15)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapevi oferece a partir desta segunda-feira (15), 332 vagas de trabalho.

Há vagas nas áreas de logística, construção civil, manutenção, serviços e telemarketing.

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT (Resolve Fácil – Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde), onde poderão obter informações referentes a salários, requisitos e benefícios concedidos pelas contratantes.

Os candidatos devem levar um documento original com foto – RG ou CNH – e o CPF. O sistema do PAT encaminha para as vagas de acordo com o perfil profissional de cada candidato.

A função de ajudante de carga e descarga de mercadoria aparece como o principal destaque, com 75 vagas. Em seguida, aparece o cargo de cobrador externo, com 50 oportunidades. Depois, estão carpinteiro (28), jardineiro (23) e servente de limpeza (21).

Confira as outras funções com empregos disponíveis:

Ajudante de eletricista.

Ajudante de obras.

Armador de ferragens na construção civil.

Atendente de lanchonete.

Auxiliar de manutenção predial.

Chefe de portaria.

Controlador de acesso.

Eletricista de operações.

Fiscal de prevenção de perdas.

Operador de empilhadeira.

Pedreiro.

Pintor de obras.

Sinaleiro.

Teleoperador ativo.

Entrevistador de campo.