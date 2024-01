Programação do projeto ‘Férias na Esportiva’ de Cotia começa nesta segunda-feira (15)

Começa nesta segunda-feira (15) o projeto ‘Férias na Esportiva’ em Cotia.

publicidade

A programação, que vai até o dia 26/01, é gratuita e conta com atividades para pessoas com idade a partir de quatro anos no Ginásio Municipal de Esportes, ao lado do Mercado Municipal de Cotia.

Para participar, basta comparecer ao Ginásio Municipal de Esportes, sem necessidade de inscrição prévia. Crianças menores de 12 anos de idade só poderão participar das atividades se estiverem acompanhadas de um maior responsável. Todas as atividades são monitoradas por pessoas capacitadas.

publicidade

Confira a programação e as faixas etárias de cada modalidade:

GINÁSTICA

Faixa etária: Acima de 60 anos – 2ª e 4ª – 9H às 10H

Faixa etária: de 16 a 59 anos – 2ª e 4ª – 16H às 17H

publicidade

PILATES

Faixa etária: Acima de 60 anos – 2ª e 6ª – 10H30 às 11H15

Faixa etária: de 16 A 59 anos – 3ª e 5ª – 15H às 15H45

TÊNIS DE MESA

publicidade

Faixa etária: Acima de 10 anos

2ª e 4ª – 9H às 10H30

2ª, 4ª e 6ª – 14H às 15H30

INICIAÇÃO ESPORTIVA

Faixa etária: de 7 a 10 anos

6ª – 9H às 10H

2ª – 14H às 15H

publicidade

FUNCIONAL

Faixa etária: de 18 a 59 anos – 3ª e 5ª – 9H às 10H

Faixa etária: Acima de 60 anos – 3ª e 5ª – 17H às 18H

ALONGAMENTO

publicidade

Faixa etária: Acima de 15 anos

2ª, 4ª E 6ª – 11H30 às 12H

6ª – 15H30 às 16H

DANÇA/RITMOS

Faixa etária: Acima de 15 anos

6ª – 10H às 11H

publicidade

ZUMBA

Faixa etária: de 16 a 59 anos – 2ª e 4ª – 17H às 18H

Faixa etária: Acima de 60 anos – 6ª – 9H às 10H

VÔLEI

publicidade

Faixa etária: de 10 a 12 anos – 2ª, 4ª e 6ª – 10H às 11H30 // 3ª e 5ª – 14H às 15H

Faixa etária: de 13 a 15 anos – 3ª e 5ª – 15H às 16H

Faixa etária: Acima de 16 anos – 3ª e 5ª – 16H30 às 18H

FUTSAL

Faixa etária: de 4 a 6 anos – 2ª e 4ª – 9H às 10H // 3ª e 5ª – 14H às 15H

Faixa etária: de 7 a 10 anos – 2ª e 4ª – 10H às 11H // 15H às 16H

Faixa etária: de 11 a 13 anos – 3ª e 5ª – 9H às 10H // 15H às 16H

Faixa etária: de 14 a 16 anos – 2ª,4ª e 6º – 15H às 16H30 // 3ª e 5ª – 10H às 11H30

Faixa etária: Acima de 16 anos – 2ª, 4ª e 6ª – 16H30 às 18H

publicidade

BASQUETE

Faixa etária: de 10 a 14 anos – 3ª e 5ª – 11H às 12H

Faixa etária: de 15 a 21 anos – 3ª e 5ª – 16H30 às 18H

HANDEBOL

publicidade

Faixa etária: de 10 a 12 anos – 4ª e 6ª – 14H às 15H30

Faixa etária: de 13 a 16 anos – 4ª e 6ª – 16H30 às 18H

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Faixa etária: de 5 a 8 anos – 2ª e 4ª – 14H às 15H

Faixa etária: de 7 a 9 anos – 4ª – 10H às 11H

Faixa etária: de 10 a 12 anos – 2ª e 4ª – 15H às 16H

publicidade

GINÁSTICA RÍTMICA

Faixa etária: de 7 a 10 anos – 3ª e 5ª – 10H às 11H // 6ª – 15H às 16H

Faixa etária: de 4 a 6 anos – 6ª – 14H às 15H

JUDÔ

publicidade

Faixa etária: Acima de 12 anos – 3ª e 5ª – 10H30 às 12H // 3ª e 5ª – 14H às 15H30

Faixa etária: de 7 a 12 anos – 3ª e 5ª – 9H às 10H30

BALLET – A PARTIR DE 4ª FEIRA 17/01

Faixa etária: de 4 a 6 anos – 6ª – 9H às 10H

Faixa etária: de 7 a 9 anos – 2ª e 4ª – 15H às 16H

Faixa etária: de 10 a 12 anos – 3ª e 5ª – 15H às 16H