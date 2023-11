PAT Itapevi oferece 518 vagas de emprego a partir de segunda-feira (27)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapevi oferecerá 518 vagas nesta segunda-feira (27), a partir das 8h. As oportunidades são em áreas como serviços, logística e comércio.

Os interessado devem comparecer pessoalmente ao PAT (Resolve Fácil – Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde) para obter informações sobre salários, requisitos e benefícios oferecidos pelas empresas e se inscrever.

Para se candidatar, é necessário levar um documento original com foto e o CPF. Há vagas que exigem ensino fundamental e ensino médio. O próprio sistema do PAT realiza o encaminhamento, com base no perfil profissional de cada pessoa.

Algumas oportunidades podem ser verificadas pelo aplicativo “Sine Fácil”, disponível em Android e iOS. Mais informações podem ser obtidas no (11) 4143-9200.

Veja as funções oferecidas:

Auxiliar de logística;

Ajudante de carga e descarga;

Auxiliar de linha de produção;

Atendente balconista;

Auxiliar administrativo;

Auxiliar de expedição;

Auxiliar de limpeza;

Assistente de logística;

Carpinteiro;

Conferente de logística;

Cozinheira;

Empregada doméstica;

Jardineiro;

Motorista de caminhão-guincho;

Operador de caixa;

Operador de vendas;

Pedreiro;

Pintor de obras;

Recepcionista;

Sinaleiro;

Vendedor interno.