Mercado Livre vende 4 mil ventiladores em 20 minutos

O Mercado Livre, maior plataforma de e-commerce da América Latina e que tem sede instalada em Osasco, registrou a venda de 4.000 ventiladores em apenas 20 minutos na véspera da Black Friday.

A empresa informou ainda que, desde o início da semana, a palavra ventilador está entre os termos mais buscados na plataforma, segundo um levantamento do Mercado Ads, unidade de publicidade digital do Mercado Livre, sobre buscas dos consumidores com foco em Black Friday.

A plataforma está com ofertas em diversos itens nesta sexta-feira. É possível encontrar produtos com descontos de até 80% no aplicativo ou no site, além de promoções relâmpagos.