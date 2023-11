Vereadora de Itapevi Camila Godói pretende disputar eleições à Prefeitura

A vereadora Camila Godói (PSB) colocou seu nome à disposição para concorrer à Prefeitura de Itapevi nas eleições de 2024. A declaração foi feita pela parlamentar em entrevista ao portal da Band, que foi ao ar nesta quinta-feira (23).

Na oportunidade, Camila lembrou de sua candidatura à deputada estadual, em 2022, quando teve votação expressiva, mas não conseguiu ser eleita. “Faltaram 262 votos. Quase 50 mil votos no pleito […]. E a população tem pedido muito [que concorra à prefeita]”, declarou.

“A gente vem trabalhando muito e eu me sinto preparada, fico feliz pelo reconhecimento, e coloco meu nome à disposição”, completou a vereadora, que está em seu terceiro mandato na Câmara de Itapevi.

A implementação da tarifa zero no transporte público municipal está entre as pautas que a parlamentar tem defendido. Em junho desse ano, ela apresentou a proposta ao vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB). Camila Godói também atua na defesa dos direitos da mulher, pleiteando medidas como o “botão anti-pânico”, entre outras.