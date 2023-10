PAT Itapevi oferece 672 vagas a partir de segunda-feira (9)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapevi oferece 672 vagas de empregos a partir de segunda-feira (9).

As vagas disponíveis são:

Auxiliar de logística;

Operador de telemarketing;

Analista de suporte;

Ajudante de carga e descarga de mercadoria;

Armador de ferros;

Assistente de vendas;

Atendente balconista;

Auxiliar contábil;

Auxiliar de almoxarifado;

Auxiliar de linha de produção;

Auxiliar de manutenção predial;

Auxiliar de mecânico de autos;

Auxiliar de operação;

Balconista;

Banhista de animais domésticos;

Carpinteiro;

Carreteiro;

Confeiteiro

Mecânico de automóvel;

Montador de andaimes;

Motorista de caminhão;

Motorista de caminhão guincho munk;

Operador de caixa;

Operador de trator de esteira;

Padeiro;

Pedreiro;

Porteiro;

Recepcionista;

Repórter de mídias;

Sepultador;

Servente de limpeza;

Sinaleiro;

Técnico em nutrição;

Técnico em segurança do trabalho;

Torneiro CNC.

Os interessados devem comparecer presencialmente ao PAT (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde) para obter mais informações sobre salários, requisitos e demais benefícios oferecidos pelas contratantes, portando um documento original com foto (RG ou CNH) e CPF.

O próprio sistema do PAT encaminha para a vaga adequada com base no perfil profissional de cada pessoa. Algumas oportunidades podem ser verificadas pelo aplicativo “Sine Fácil”, disponível em Android e iOS. Mais informações podem ser obtidas no (11) 4143-9200.