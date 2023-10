Sequestro-relâmpago acaba com dois bandidos baleados após troca de tiros e perseguição em Osasco

Sequestro-relâmpago acaba com dois bandidos baleados após troca de tiros e perseguição...

Dois criminosos foram baleados após trocarem tiros com a polícia durante um sequestro-relâmpago, que terminou na Vila Osasco, na tarde desta sexta-feira (6). A vítima foi libertada sem ferimentos.

publicidade

Segundo informações preliminares, a vítima teria sido abordada pelos bandidos na avenida Antônio C. Costa, no Bela Vista. Populares que presenciaram o sequestro acionaram a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal. Com a chegada dos policiais, os indivíduos empreenderam fuga.

A perseguição acabou depois que os suspeitos chegaram a trocar tiros com a polícia e foram baleados. Eles foram socorridos pelo SAMU, e não há informações sobre o quadro de saúde.

publicidade

A ocorrência assustou quem passava pelo local e moradores. Nas redes sociais, há relatos dos momentos de tensão e medo. “Ouvimos mais de 15 tiros”, comentou um internauta. “Quase entraram aqui em casa. Foi um susto”, disse outro.

Em atualização

publicidade