PAT Santana de Parnaíba realiza processo seletivo para auxiliar de cozinha

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Santana de Parnaíba realiza nesta sexta-feira (1º), às 10h, processo seletivo para auxiliar de cozinha.

Podem se candidatar homens ou mulheres com idade entre 18 e 38 anos, com ensino médio incompleto. Não é preciso ter experiência.

A empresa oferece assistência médica e odontológica, seguro de vida, plano de carreira e alimentação no local.

Os interessados devem comparecer no dia e hora mencionados ao PAT Poupatempo (Avenida Tentente Marques, 5297, Fazendinha) com documento oficial com foto e currículo atualizado.