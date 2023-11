Novo acesso da Castello Branco a Osasco deve ser entregue no primeiro trimestre de 2024

Novo acesso da Castello Branco a Osasco deve ser entregue no primeiro...

As obras de construção do novo acesso da rodovia Castello Branco à cidade de Osasco estão previstas para serem concluídas e entregues entre fevereiro e março de 2024, prevê o prefeito Rogério Lins.

Nesta semana, ele fez uma visita técnica ao local, acompanhado pelo secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, o deputado estadual Gerson Pessoa e representantes da CCR ViaOeste, concessionária que administra a rodovia e é a responsável pela obra.

A entrega deve acontecer durante a programação de aniversário de 62 anos de emancipação político-administrativa da cidade. “Depois de mais de 20 anos de lutas, a nova entrada será entregue. Essa é uma obra importantíssima, que dará mais qualidade de vida e melhorar a mobilidade urbana não só em Osasco, mas em toda a região”, declarou Rogério Lins.

A nova alça de acesso ligando a Castello Branco à Avenida Fuad Auada é esperada pelos osasquenses há mais de 20 anos. Quando entregue, a ponte com 600 metros de comprimento e duas pistas passando sobre o Rio Tietê, desafogará o trânsito na região central do município e garantirá mais agilidade no fluxo de veículos que saem e chegam à cidade.