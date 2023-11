Kinoplex Osasco inicia venda antecipada de ingressos para “Wonka”

O Kinoplex Osasco, que fica no SuperShopping, disponibiliza a venda antecipada de ingressos para quem deseja conferir a história de um dos personagens mais misteriosos do universo cinematográfico: Willy Wonka. O longa estreia nas telonas no dia 7 de dezembro.

O filme é indicado para todas as idades e possui 113 minutos de duração. Os ingressos da Kinoplex custam a partir de R$ 20 e podem ser adquiridos na bilheteria do Kinoplex ou no site https://www.supershoppingosasco.com.br/cinema.php.

Em “Wonka”, antes de se tornar a mente brilhante por trás da maior fábrica de chocolate do mundo, Willy Wonka dá seus primeiros passos para realizar o sonho de se tornar um grande chocolateiro. Para isso, o jovem enfrenta diferentes obstáculos em seu caminho, como a falta de apoio de seu pai e um grupo de vendedores que fazem de tudo para impedir o seu sucesso. Ainda assim, Wonka embarca na aventura mais fantástica de sua vida e acaba conhecendo os seus fiéis e icônicos assistentes, os Oompa Loompas.

Confira a programação completa desta semana no Kinoplex Osasco AQUI.

Assista ao trailer de “Wonka”: