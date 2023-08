PAT Santana de Parnaíba realiza processo seletivo para auxiliar de logística e vendedor nesta quarta-feira (30)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Santana de Parnaíba realiza nesta quarta-feira (30), às 10h, entrevistas para dois processos seletivos em andamento: auxiliar de logística e vendedor interno.

publicidade

As vagas de auxiliar de logística são para homens ou mulheres com idade entre 18 e 50 anos e com ensino médio completo. Não é necessário ter experiência. O salário oferecido é de R$ 1.860,00.

Já para as vagas de vendedor interno, os candidatos podem ser homens ou mulheres com idade entre 19 e 40 anos, com ensino médio completo e sem experiência, mas devem morar nas proximidades do local de trabalho (em Pirapora do Bom Jesus).

publicidade

As entrevistas serão no PAT Poupatempo (Avenida Tentente Marques, 5.297, Fazendinha). Os candidatos devem levar documentos e currículo atualizado.