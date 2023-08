Com McDia Feliz, Barueri destina mais de R$ 681 mil ao GRAACC

A administração municipal de Barueri repassou ao GRAACC um total de R$ 681.245,00 através da campanha McDia Feliz, que foi realizada no sábado (26). O valor foi 42,6% superior ao do ano passado, quando a cidade havia batido o recorde de vendas.

A cidade vendeu antecipadamente 34.869 tíquetes e repassou R$ 627.642,00. Somada a venda de produtos promocionais, R$ 53.603,00, o total depositado na conta do GRAACC foi de R$ 681.245,00.

O McDia Feliz é uma das maiores campanhas de mobilização social de promoção da causa do combate ao câncer infantil. Em Barueri, a parceria com o GRAACC começou em 2008 e já beneficiou muitas crianças.

Autoridades municipais, servidores públicos, parceiros e sociedade civil reuniram-se no McDonald´s da Alameda Rio Negro, em Alphaville. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sônia Furlan, que é madrinha e líder da campanha no município, anunciou os números.

“A ação deste ano, especialmente, foi muito importante. Batemos o recorde de vendas dos anos anteriores. Nós somos o primeiro em venda de tíquetes no ranking do GRAACC. Eu quero agradecer a todos que compraram um tíquete e nos ajudaram nesse resultado maravilhoso”, disse Sônia Furlan.

Tammy Allersdorfer, superintendente de Desenvolvimento Institucional do GRAACC, destaca a parceria de anos com o município. “Barueri é a cidade que a gente ama. A maior arrecadação do McDia no Estado de São Paulo vem de Barueri. É indiscutivelmente a cidade que mais vende tíquetes, e não só, que é parceira e é motivo de muito orgulho poder contar com a cidade apoiando o GRAACC. A gente quer agradecer em nome de todas as crianças beneficiadas em nosso hospital”, declarou Tammy.

“Barueri sempre foi um município engajado, e com a liderança da Sônia temos visto todos os anos um crescimento contínuo, e nesse ano recorde total. Todos estão de parabéns”, ressalta o presidente do GRAACC, Sergio Amoroso.

Ao longo desses anos, a cidade repassou R$ 3.579.096,75 só com esta ação do Mc Dia Feliz. Em 2022, 24.674 tíquetes haviam sido vendidos e, com a comercialização dos produtos promocionais da campanha, o valor foi de R$ 477.632,00.