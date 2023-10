PAT Santana de Parnaíba realiza processo seletivo para auxiliar de logística nesta terça-feira (17)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Santana de Parnaíba realiza nesta terça-feira (17), às 10h, entrevista com candidatos a auxiliar de logística.

O cargo pode ser preenchido por homens ou mulheres com idade entre 18 e 50 anos com ensino médio completo. Não é necessário ter experiência anterior.

O salário oferecido é de R$ 1.850.

As entrevistas serão realizadas no PAT Poupatempo (Avenida Tentente Marques. 5297, Fazendinha). Os candidatos devem se apresentar portando documento com foto e currículo atualizado.

