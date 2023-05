O PAT Santana de Parnaíba realiza nesta terça-feira (30), às 10h, as entrevistas entre os candidatos a 200 vagas de auxiliar de logística.

As vagas são para homens e mulheres com ensino médio completo. Não é preciso ter experiência.

Os candidatos devem comparecer às 10h no PAT, que fica no Poupatempo (Avenida Tenente Marques, 5297, Fazendinha) com documentos pessoais e currículo atualizado.

Informações – PAT – 4622-8250.