PAT Santana de Parnaíba seleciona vigilante, controlador de acesso, auxiliar de logísitica e bombeiro nesta quinta (31)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Santana de Parnaíba realiza vários processos seletivos nesta quinta-feira (31), a partir das 10h.

Veja as vagas, benefícios e requisitos:

Vigilante (sexo feminino)

De 25 a 35 anos;

Ensino médio completo;

Com experiência;

Habilitação categoria B;

Curso de vigiante e reciclagem em dia;

Salário R$ 1.954,45 + 30% de periculosidade;

Assistência médica e odontológica;

Vale-transporte;

Seguro de Vida;

Ticket Alimentação e Vale-alimentação.

Controlador de Acesso (sexo feminino)

De 25 a 35 anos;

Ensino médio completo;

Com experiência;

Informática básica;

Vale-transporte;

Seguro de Vida;

Assistência médica e odontológica;

Ticket Alimentação;

Vale alimentação.

Auxiliar de Logística (ambos os sexos)

De 19 a 45 anos;

Ensino médio completo;

Com experiência.

Bombeiro (sexo masculino)

De 28 a 45 anos;

Ensino médio completo;

Com experiência;

Habilitação categoria A, B;

Certificado de bombeiro e reciclagem em dia;

Assistência médica e odontológica;

Seguro de Vida;

Ticket Alimentação;

Vale-transporte;

Vale almentação.

As entrevistas dessa quinta-feira (31) serão no PAT Poupa Tempo (Avenida Tenente Marques, 5297 – Fazendinha). Os candidatos devem comparecer com documentos e currículo atualizado.

