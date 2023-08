Piloto de Itapevi se mantém no top 5 da Fórmula Vee

O piloto de Itapevi Lucas Veloso conseguiu superar até um temporal para se manter no top 5 do Campeonato Paulista de Fórmula Vee. A corrida foi realizada no último sábado (26), em Mogi Guaçu.

publicidade

Mesmo com condições adversas, Lucas Veloso conseguiu evitar qualquer acidente e terminou na quarta posição. “O mais importante era não me envolver numa batida, manter o carro na pista e terminar a prova. É muito complicado guiar na chuva, mas felizmente tudo terminou bem”, disse o piloto de Itapevi, atual vice-campeão paulista.

Na segunda prova, também disputada no sábado, o tempo mudou e até o sol apareceu. Com a pista seca, Lucas Veloso buscou um melhor rendimento do carro e cruzou a linha de chegada na quinta posição.

publicidade

“Sem dúvida, eu esperava um melhor resultado, principalmente na segunda prova. Mas esta tem sido uma temporada em alto nível, com vários pilotos andando muito rápido, tanto que chegaram a superar o meu recorde no Velocitta”, disse.

Lucas Veloso detinha a melhor marca da FVee no autódromo, com 1min47s189, registrada no ano passado. Desta vez, quatro pilotos baixaram o tempo. O novo recorde ficou com Gabriel Marçon, com 1min46s717.

publicidade

Os resultados mantiveram o piloto de Itapevi dentro do Top 5 da classificação geral do Campeonato Paulista. Lucas Veloso é o quarto colocado, com 147 pontos. A liderança é de Levi Simões, que venceu as duas provas, com 190. Pedro Antunes é o segundo, com 159, e Laurent Guerinaud o terceiro, com 157.

“A disputa pelo título está mais difícil. Mas a diferença para o segundo colocado é agora de apenas 12 pontos. Então, ainda tenho muito a batalhar e vou procurar terminar o campeonato na melhor colocação possível”, disse.

publicidade

Restam apenas mais duas etapas na competição. A próxima será novamente no Velocitta, dias 22 e 23 de setembro. A última e decisiva etapa será em Interlagos, dias 22 e 23 de dezembro.