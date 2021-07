“Patroa do tráfico” e mais 6 são presos após tentativa de fuga em Osasco

Sete pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em tráfico de drogas foram presas pela Polícia Civil de São Paulo, em Osasco. Entre os integrantes está uma mulher apontada como a líder do grupo, também conhecida como “patroa do tráfico”.

Os policiais conseguiram chegar aos suspeitos após meses de investigação. Eles foram abordados quando se preparavam para fugir em dois veículos. Entre os presos estão quatro colombianos e três brasileiros.

Nos carros, foram encontrados 17 tabletes de maconha avaliados em R$ 136 mil. Alguns dos tabletes estavam identificados com a cor da bandeira da Colômbia. A polícia investiga se o grupo tem participação com o tráfico internacional de drogas.

De acordo com o delegado Fagner Soares, a quadrilha abastecia os veículos com os entorpecentes e os distribuía em diversas localidades para que fossem revendidos. “O modo de preparo que eles usavam é diferente da maconha convencional que costuma ser comercializada, provoca um alto teor do princípio ativo, por isso atraía uma clientela diferenciada”, explicou o delegado à reportagem do “Brasil Urgente”, na Band.

Os suspeitos foram presos em flagrante. Os entorpecentes e os dois veículos foram apreendidos pela polícia.

