Pernambucanas concede até 95% de desconto nas dívidas pelo Desenrola Brasil

A varejista Pernambucanas, que tem lojas em Osasco, Carapicuíba, Itapevi e região, está com condições exclusivas aos clientes que se enquadram no Programa Desenrola Brasil, iniciativa do governo federal para renegociação de dívidas de pessoas físicas. A companhia oferece descontos de até 95% na dívida, para pagamentos à vista, possibilitando que o consumidor tenha seu nome limpo no Serasa em até 5 dias.

publicidade

De acordo com o Programa Desenrola, as vantagens são válidas a clientes com renda mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Para esses clientes elegíveis, a renegociação pode ser efetivada até o dia 31 de dezembro por todos que possuem cartões emitidos pela Pefisa – fintech da Pernambucanas.

publicidade

Outro diferencial oferecido aos credores é o cashback de R$ 20,00 para ser utilizado nas compras de itens disponíveis na rede.

Há também a opção de efetivar o acordo no portal do Programa Desenrola (desenrola.gov.br) com o parcelamento da dívida em até 60 meses com taxa de juros de até 1,99%. Dessa forma, o cliente também tem acesso ao cashback de R$ 20,00 para ser utilizado na Pernambucanas.

publicidade

As condições já estão disponíveis em todos os canais físicos e digitais. O acesso à informação e a quitação das dívidas podem ser feitos nas mais de 500 lojas físicas espalhadas pelo Brasil. Na região, a rede tem lojas em Osasco, Carapicuíba, Barueri, Cotia e Itapevi.

Serviço

publicidade

Para renegociar dívidas do Cartão Pernambucanas, basta acessar:

Site: www.pagamento.pefisa.com.br

Telefone: (11) 4004 0066 ou 0800 724 0066 (todos os dias, das 8h, às 21h) / APP da Pefisa

Atendimento presencial: Em todas as unidades da Pernambucanas