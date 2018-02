Pesquisa mostra índice de contratação de pessoas com deficiência em metalúrgicas de Osasco e região

O Sindicato dos Metalúrgicos divulgará nesta sexta-feira, 23, o índice de cumprimento da Lei de Cotas nas metalúrgicas da região de Osasco. O resultado é parte da 12ª edição da pesquisa anual “Lei de Cotas: Trabalhadores com Deficiência no Setor Metalúrgico”.

A divulgação acontece às 9h, na sede do Sindicato, na Rua Erasmo Braga, 307, em Presidente Altino, em Osasco.

Além do índice referente a 2017, a pesquisa traz uma série histórica do cumprimento da Lei de Cotas nas metalúrgicas da região de Osasco. Esta é uma referência para identificar o nível de compromisso com a diversidade e a responsabilidade social das empresas.

Em 2016, as metalúrgicas da região de Osasco contratavam mais pessoas com deficiência que a sua obrigação legal: o índice foi de 105,6%.

A Lei de Cotas (artigo 93 lei 8.213/91) estabelece percentuais mínimos de contratação de pessoas com deficiências, que devem ser atendidos por empresas com cem ou mais trabalhadores, variando de 2% a 5% do quadro.

A pesquisa é elaborada em parceria com a Gerência Regional do Trabalho de Osasco e o Projeto de Inclusão da Pessoa com Deficiência em São Paulo, do Ministério do Trabalho.