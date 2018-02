Osasco ganha 3 Ecopontos para descarte apropriado de entulho

Como parte das comemorações do aniversário de 56 anos de emancipação político-administrativa da cidade, a prefeitura de Osasco realizou nesta terça-feira, 20, o lançamento das pedras fundamentais de três unidades de Ecopontos da cidade, são eles:

Jardim Mutinga – Avenida Ônix, 783 – Zona Norte

Novo Osasco – Rua Theodoro de Souza Brandão, 1020 – Zona Sul

Jaguaribe – Rua Fernando Miolin Filho, 150 – Zona Sul

Agora os moradores das regiões do Jardim Mutinga, Novo Osasco e Jaguaribe terão locais apropriados para o descarte de materiais inservíveis e de grande porte como móveis, entulhos, galhos de árvores podadas, bem como recicláveis. Os materiais serão depositados gratuitamente em caçambas distintas para cada tipo de resíduo.

Durante o ato oficial de lançamento das pedras fundamentais, o prefeito Rogério Lins enumerou alguns dos ganhos para a cidade com a implantação dos Ecopontos.“Estamos muito felizes com esta iniciativa que resultará em inúmeros benefícios para a nossa cidade e à nossa população. Estamos atuando em diversas frentes com este projeto, tratando de questões ambientais, zeladoria, descarte regular de inservíveis e qualidade de vida”, ressaltou Lins.

Descrição sobre o projeto

Os Ecopontos são equipamentos destinados à entrega voluntária de pequenos volumes de resíduos sólidos, de até 1.00m³ de origem/dia. Estarão preparados para receber resíduos da construção civil e volumosos como móveis, poda de árvore, além de papelão, papéis, metal, plástico e vidros.

Integram o Plano de Política Nacional de Resíduos Sólidos, sob a Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Osasco, Lei nº 4.763, de 10 de junho de 2016.

Além disso, o projeto propõe ampliar a participação da comunidade local, favorecendo a geração de trabalho e renda, através das cooperativas que trabalham com coleta seletiva, e ainda ações de Educação Ambiental, para garantir um bom desempenho dos serviços, humanização dos espaços, segurança e conforto aos usuários.

Nos locais serão implantados os seguintes tópicos:

1) Guarita – Edificação para controle de acesso, administração, copa, banheiro, tanque externo em área coberta.

2) Área para instalação de contêineres, para coletas seletivas de resíduos secos: papel, papelão, plástico, vidro.

3) Platô – Rampa de Transbordo de acesso para deposição de resíduos da construção e volumosos em caçambas estacionárias.

4) Pátio de manobra.

5) Áreas drenantes e ajardinadas.

6) Totem informativo

7) Iluminação Externa, entre outros itens.

Cápsula do Tempo

O evento de lançamento das pedras fundamentais dos três Ecopontos contou com a cerimônia de inserção de toda a documentação do momento presente dentro da Cápsula do Tempo e, na sequência, o descerramento das placas.

Descarte irregular de entulho

A prefeitura já estuda áreas para ampliar o número de unidades de Ecopontos. A população deve contribuir com a organização da cidade e evitar fazer o descarte irregular de lixos e entulhos em vias públicas. A ação gera inúmeros problemas ambientais para o município, além de favorecer a proliferação de doenças e provocar enchentes.

Todos os dias, equipes da Secretaria de Serviços e Obras fazem a coleta de entulhos despejados em locais irregulares e em pontos viciosos. Só em 2017 foram recolhidas 8.161 toneladas de entulhos.

Além de ser um crime ambiental, previsto em Lei, o descarte irregular prevê multa de R$15 mil e também a apreensão do veículo do infrator. As denúncias podem ser feitas pela Central 156 ou pelo telefone fixo 3651-7080.