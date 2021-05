Petz tem vagas de emprego abertas em Osasco, Barueri, Cotia e SP

A Petz, a maior rede de pet shops do Brasil, está com diversas vagas de emprego abertas em Osasco, Barueri, Cotia, Embu das Artes e na capital paulista. As oportunidades são para preencher o quadro de funcionários da empresa nas áreas de Comunicação, Logística, Financeira, Recursos Humanos, Veterinária, Manutenção e de TI.

Em Barueri, há vagas para Médico Veterinário e Esteticista (banhista e tosador), nas regiões de Alphaville e Tamboré. Em Osasco e Cotia, a rede está em busca de Médicos Veterinários. Já em Embu das Artes, a Petz procura por Encarregado Logístico, que atuará no centro de distribuição.

Na capital paulista, as vagas são para Assistente de Conteúdo, Analista de CRM, Analista de Suporte, Assistente de Recursos Humanos, Coordenador de Manutenção, Especialista de Planejamento Estratégico, Coordenador Veterinário de Hospital, Médico Veterinário, Analista de Abastecimento, Auxiliar de Manutenção, Coordenador de Recrutamento e Seleção, Gerente Financeiro, Especialista de Cargos e Salários, Coordenador de Laboratório, Coordenador de Contabilidade, Analista de Recrutamento e Seleção, Esteticista (Banhista e Tosador), Analista de BI e Coordenador de Abastecimento.

Para a vaga de Esteticista (banhista e tosador), é necessário ter ensino médio completo, disponibilidade para atuar em escala 6×1, ter flexibilidade de horário e ser apaixonado por pets. A função de Médico Veterinário exige que o candidato tenha ensino superior completo em medicina Veterinária e experiência em clínica médica. Pós-graduação será um diferencial.

O cargo de Encarregado Logístico exige ensino superior completo e experiência na função. Já para a vaga de Assistente de Conteúdo é preciso ter ensino superior em Comunicação Social, Jornalismo, Relações Públicas, Marketing ou Letras e experiência com produção e atualização de conteúdo (em setor de varejo e áreas de atendimento/relacionamento com o cliente).

Como se candidatar às vagas de emprego na Petz:

Os interessados em participar do processo seletivo da Petz devem acessar o site de recrutamento da rede, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

Além de salário compatível com o mercado, a Petz oferece aos colaboradores benefícios como vesta alimentação, convênio com farmácia, convênio médico e odontológico, vale-transporte, refeitório no local, seguro de vida, descontos de 20% em produtos e até 60% em serviços Petz e PLR. Os benefícios variam de acordo com a função.

Sobre a rede

A Petz é a maior rede de Pet Shop do Brasil, com mais de 130 lojas espalhadas em 16 estados e com um time com mais de 5 mil colaboradores apaixonados por pets. As lojas da rede oferecem mais de 20 mil produtos, incluindo marca própria, divididos nas áreas cães, gatos, aves, roedores e peixes.

A Petz conta com diversos canais desde as mais de 130 lojas físicas, site, aplicativo, serviços de delivery e clube de assinaturas. Já o centro de distribuição conta com 4 galpões, totalizando mais de 20 mil m² e uma Holding de suporte às lojas com mais 400 colaboradores, em um prédio próprio de 4 andares com mais de 5.6 mil m².

A rede tem ainda o maior programa de adoção de cães e gatos do Brasil: o “Adote Petz” que, em parceria com diversas ONGs, possibilitou que mais de 45 mil pets encontrassem um lar.

