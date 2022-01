Picpay tem vagas de emprego abertas na Capital e para trabalho remoto

O aplicativo PicPay está com centenas de vagas de emprego abertas em diversos cargos. As oportunidades são para trabalho remoto e para preencher o quadro de funcionários no escritório da empresa, na Vila Leopoldina, capital paulista.

Para trabalho presencial, há vagas nas funções de analista contábil pleno, analista de Compliance sênior, analista de contratos e fornecedores de TI pleno, analista de controladoria, analista de controles internos, analista de estratégia de prevenção à fraude e analista de negócios.

Também há oportunidades para os cargos de analista de tesouraria, analista de trade marketing, analista de gestão de contabilidade de negócios, analista sênior de operações, coordenador de governança operacional, coordenador de produto, especialista em planejamento financeiro, executivo de contas, executivo de negócios, gerente de produtos sênior, entre outros.

Já para trabalho remoto, o PicPay está recrutando profissionais para as funções de agile coach, analista de dados, analista de dados (júnior, pleno e sênior), analista de estratégia, analista de negócios sênior, analista de TI, analista sênior de estratégia de negócio e cientista de dados (estratégia de crédito, recomendação, experimentação).

Há ainda oportunidades para coordenador de análise de dados, desenvolvedor Android, Desenvolvedor iOS, desenvolvedor Java, desenvolvedor PHP, especialista de finanças, especialista de segurança da informação, gerente de tecnologia, entre outras.

Os salários não foram divulgados. Já os benefícios oferecidos são assistências médica e odontológica, seguro de vida e PicPay Acolhe (programa de apoio jurídico, social, psicológico e financeiro para colaborador e familiares), licença maternidade de 6 meses, licença paternidade de 20 dias e participação nos resultados.

Como se candidatar às vagas de emprego no PicPay

Os interessados devem acessar o site de recrutamento da companhia, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

