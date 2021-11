Pirajá chega ao Shopping Tamboré com gastronomia carioca

O restaurante Pirajá acaba de inaugurar uma unidade no Shopping Tamboré, em Barueri. O botequim chega ao empreendimento exalando o clima carioca e o melhor da gastronomia do Rio de Janeiro.

Os clientes poderão apreciar o cardápio da rede, que conta com diversas porções de petiscos irreverentes, como o bolinho carioca, de abóbora com carne seca, uma feijoada ou quem sabe um filé à parmegiana, carro chefe da casa.

Para um happy hour, há uma seção de caipirinhas criadas na casa, como Ela é Minha e Ninguém Tasca, de dois limões e rapadura, e o chope Brahma tirado à maestria, como os milimétricos três dedos de colarinho.

Aberto em 1998 pela Cia. Tradicional do Comércio, também à frente de casas tradicionais como o Astor, Bráz Pizzaria e Lanchonete da Cidade, o Pirajá trouxe para São Paulo uma amostra da gastronomia do Rio de Janeiro, como é o caso das empadinhas e do caldinho de feijão, até então nunca vistos na região, na carta de um botequim com serviço à moda antiga.

Em Barueri, além da unidade que acaba de chegar ao Shopping Tamboré, o Pirajá tem um restaurante no Iguatemi Alphaville. Há ainda outras sete unidades da rede na capital paulista.

