Pizzas “Lacoste”, “Trem Bala”, Celeste e “Coringa brasileiro”: pizzaria de Jandira dá show de criatividade

Diferente da pizza do Subway que trouxe tristeza aos clientes, a pizzaria Picolly, em Jandira, faz sucesso com suas receitas criativas, coloridas e “diferentonas”. Entre as iguarias estão a pizza Lacoste, um jacaré de massa recheada, e a pizza Trem Bala, que tem cinco metros.

Diferente de tudo o que já foi visto, a pizza Lacoste foi criada pelo chef pizzaiolo Rogério Havard em 2016. “Fui desafiado a fazer uma pizza jacaré e aceitei o desafio. Hoje, faço a pizza Lacoste em dois formatos: só o desenho ou recheada”, conta o proprietário da pizzaria ao Visão Oeste.

As ideias inusitadas do empresário não pararam por aí. Além das pizzas tradicionais, o cardápio da Picolly, que fica no Jardim Europa, é repleto de pizzas gigantes que despertam o paladar e a atenção do público, como a pizza Trem, que tem 70 centímetros; a Bitrem, com um metro e meio; a Mega Trem, de dois metros e a pizza Trem Bala, que é a maior de todas e tem cinco metros.

Publicidade

As pizzas mostram que a criatividade de Rogério não tem limite, mas para fazer tudo acontecer, o estabelecimento passou por algumas adaptações, já que o forno convencional não tem capacidade para assar as pizzas enormes. “A gente tem uma cozinha disponível apenas para o preparo dessas pizzas gigantes. Elas são assadas em fornos adaptados, que a gente chama de fornos esteiras”, explica o pizzaiolo.

Todas as pizzas são entregues por motoboys, mas não cabem em mochilas comuns. Por este motivo, a pizzaria teve de encomendar tamanhos exclusivos para fazer as entregas. “Não é o avião 14 Bis, é a nossa pizza Mega Trem chegando de moto”, brinca o chef. E já imaginou se um caminhão parar na porta da sua casa para entregar uma pizza? Essa é a realidade dos clientes que pedem a pizza Trem Bala.

O cardápio da pizzaria de Jandira conta ainda com a pizza Chicago, que pesa dois quilos e se parece mais com um bolo. Ela leva 12 minutos para assar e o cliente pode escolher entre cinco sabores. Há ainda a pizza Celeste, personagem do Castelo Rá-Tim-Bum, além de massas doces coloridas artificialmente.

O empresário diz que se inspira no pizzaiolo italiano Mario Petro para inovar na cozinha. Rogério usa a sua criatividade para empreender e gosta de transmitir o que sabe. “Dou cursos para donos de pizzarias. Inclusive, tenho alunos que já se destacaram em matérias de TV, no YouTube e nas redes sociais. Na verdade, sem criatividade não é possível ter uma pizzaria de sucesso”.

A pizzaria Picolly nasceu em junho de 1998, ano de copa do mundo. No início, Rogério tocava os negócios com duas pessoas, a Ana Maria e o Josué, e tinha apenas um entregador. Atualmente, o estabelecimento tem uma equipe formada por 48 colaboradores, sendo 30 funcionários e 18 entregadores.

“Coringa brasileiro” entregador de pizzas é da Picolly e viralizou na internet

Os anos se passaram, o estabelecimento cresceu e as ideias do empresário não se limitaram às massas. Nessa semana, viralizou na internet um vídeo produzido pela pizzaria de Jandira, com o “Coringa” entregador de pizzas.

Rogério conta que a ideia de fazer o vídeo surgiu em meio a pandemia de covid-19, como uma forma cômica de mostrar que os entregadores de pizza são o oposto do vilão dos filmes e que merecem ser tratados com respeito e educação. “Muitas vezes, eles não recebem nem um boa noite”, explica.

Com o sucesso do vídeo, Rogério disse que fará novas produções com o personagem. “Nesse domingo (19), vamos fazer uma nova gravação, mas não posso dar spoilers porque será uma grande surpresa. O nosso Coringa Sidkley Dantas será o nosso garoto propaganda e já fechamos uma parceria”.