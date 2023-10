PM liberta dois reféns e prende ladrão de carga em Itapevi

Policiais Militares libertaram duas pessoas que ficaram reféns de criminosos durante roubo de um caminhão carregado de colchão, no bairro Alto da Colina, em Itapevi, na tarde de ontem (24). Um indivíduo foi preso.

Os policiais foram acionados via COPOM e receberam informações de que havia um roubo de carga em andamento, na Rua Seis, onde possivelmente cinco indivíduos estavam com duas vítimas dentro do baú de um caminhão.

Rapidamente, as equipes se deslocaram para o endereço informado. No local, foi localizado o caminhão subtraído com as vítimas, que foram libertadas. Durante o caminho até a delegacia, o COPOM avisou que uma pessoa ligou no 190 informando que viu uma carga sendo colocada dentro de um imóvel, na mesma rua, em Itapevi.

As equipes foram ao local, conseguiram recuperar a carga roubada e prenderam um indivíduo, que foi reconhecido pelas vítimas. O bandido foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. Já a carga foi restituída às vítimas.