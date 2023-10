Lei Orçamentária Anual para 2024 começa a tramitar na Câmara de Osasco

Começou a tramitar na Câmara Municipal de Osasco o Projeto de Lei 123/2023, com as diretrizes para a elaboração do Orçamento Municipal para o ano de 2024. De iniciativa do Poder Executivo Municipal, a Lei Orçamentária Anual (LOA) estima receitas e despesas para 2024.

O Projeto de Lei foi lido em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (24), e agora segue para avaliação da comissão legislativa de Economia e Finanças, presidida pela vereadora Elsa Oliveira (Podemos).

“Tem muita obra, muita coisa boa que vai beneficiar a vida da nossa população e eu tenho certeza de que, mais uma vez, a Câmara Municipal vai discutir, fazer os apontamentos necessários e vai aprovar, porque isso vai fazer a nossa cidade continuar avançando”, ressaltou o prefeito Rogério Lins (Podemos), que esteve presente durante a Sessão Ordinária.

Em breve, a Câmara Municipal deve agendar audiências públicas para que a população possa participar da elaboração do orçamento do município para 2024.