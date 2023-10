Celso Portiolli e Igor Soares curtem montanha-russa da Cacau Show, em Itapevi

A noite de terça-feira (24) foi pura diversão na mega loja da Cacau Show, localizada às margens da rodovia Castello Branco, em Itapevi, com a inauguração da montanha-russa Gira Chocomonstros. O apresentador Celso Portiolli, o prefeito da cidade, Igor Soares, e Alê Costa, fundador e CEO da rede de chocolates, se aventuraram na atração.

Alê Costa registrou alguns momentos da noite nos Stories do Instagram. Dentre eles, quando Celso e Igor Soares encaram corajosamente o brinquedo, com risos e diversão.

Ao falar sobre o projeto, o prefeito de Itapevi desejou sorte e enalteceu a trajetória do empresário e de sua marca, que escolheu Itapevi para abrigar a sede da Cacau Show. “Essa família conseguiu democratizar o acesso daquele povo que não tinha oportunidade de ter um chocolate de qualidade no Dia dos Namorados, Dia dos Pais, das Mães… E vocês conseguiram democratizar isso aqui no Brasil”, declarou Igor.

Celso Portiolli também falou ao público a respeito do amigo: “O sonho de montar um parque de diversão não é de agora, faz muito anos. E esse sonho não é passageiro, percebi que é uma determinação, um objetivo de vida dele [Alê], fazer uma coisa muito legal no Brasil no padrão do que tem aí fora. Só não esperava que você faria isso aqui na Cacau”, brincou o apresentador do SBT.

“Amigo de longa data, um parceiro, e tudo que a gente sonha ele está sempre com a gente”, devolveu Alê Costa a Celso. “A gente está fazendo uma fábrica de sonhos. Nos primeiros 35 anos, focamos no ‘Cacau’, que é a nossa paixão, mas temos agora esse pedacinho para focar no ‘Show’”, completou o CEO.

