Dois carros despencam dentro de córrego após colisão em Osasco

Um acidente envolvendo dois veículos deixou pelo menos duas pessoas feridas, na tarde desta quarta-feira (25), em Osasco. Dois veículos caíram dentro de um córrego após colidirem, na Avenida Maria Campos, região central da cidade.

publicidade

O Corpo de Bombeiros está no local, e mobilizou três viaturas para atender a ocorrência, por volta das 17h20. De acordo com a corporação, uma mulher já foi retirada de um dos veículos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os dois veículos destruídos dentro do córrego, que fica às margens da avenida. Também é possível ver uma mulher sentada em cima do carro que capotou ao cair, e um homem desacordado dentro do outro veículo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

publicidade

A Guarda Civil Municipal e o Demutran estão no local prestando apoio à ocorrência.

Matéria em atualização

publicidade