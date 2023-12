PM liberta refém e prende trio que bateu carro no muro da estação de trem durante fuga em Barueri

PM liberta refém e prende trio que bateu carro no muro da...

Policiais Militares libertaram um refém e prenderam em flagrante três criminosos após uma tentativa de fuga, na tarde de terça-feira (12), em Barueri.

publicidade

Equipes do 23º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano faziam patrulhamento quando avistaram um veículo VW/T-Cross branco em alta velocidade. Em seguida, recebeu um chamado via COPOM informando que indivíduos forçaram uma pessoa a entrar no automóvel.

Imediatamente, os policiais sinalizaram a abordagem, mas o condutor do veículo não parou, iniciando uma fuga que só terminou quando colidiram o veículo utilizado no crime no muro da estação de trem Antônio João.

publicidade

Dentro do carro, estava a vítima sequestrada. Na busca veicular os policiais localizaram um simulacro de pistola e uma réplica de espada, utilizadas no crime.

Os criminosos foram conduzidos ao 1º DP de Carapicuíba, onde ficaram à disposição da Justiça. Eles vão responder por roubo e cárcere privado.