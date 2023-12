Shopping Granja Vianna recebe árvore solidária para doação de brinquedos

Neste fim de ano, o Shopping Granja Vianna, em Cotia, traz a “Árvore Solidária” em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Cotia.

publicidade

Com a ajuda dos clientes, o empreendimento espera levar esperança e alegria para centenas de crianças e jovens que vivem em situação de vulnerabilidade.

Para participar da iniciativa, basta ir até o Piso Piso L1, em frente a Brooksfield, escolher uma bolinha da árvore e garantir o pedido da criança escolhida. A entrega do presente deve ser realizada até o dia 22, na Administração do shopping center, localizada no Piso G2, de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 18h.

publicidade

O Shopping Granja Vianna funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

SERVIÇO

Árvore Solidária do Shopping Granja Vianna

publicidade

Quando: até o dia 22 de dezembro

Local: Piso L1, em frente a Brooksfield

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, 23.500 – Cotia