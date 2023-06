PM recupera carga de materiais hospitalares e prende três em Jandira

A Polícia Militar recuperou, na noite desta segunda-feira (26), em Jandira, um caminhão carregado com medicamentos e materiais hospitalares que havia sido roubado em Sorocaba, no interior de São Paulo. Durante a ação, três homens foram presos em flagrante por receptação.

Os policiais foram acionados via COPOM para atender a ocorrência, na rua Amapá, na Vila Mercedes. No local, dois indivíduos foram flagrados enquanto organizavam diversas caixas dentro de um caminhão. Eles relataram à equipe que o terceiro, que seria o dono do veículo, teria ido ao posto de combustível. No entanto, em consulta aos dados do caminhão, foi constatado que o veículo havia sido roubado.

Dentro do veículo, foram encontrados dois inibidores de sinais e diversas mercadorias. Além do caminhão, foram recuperadas 66 caixas de luvas (132 mil unidades), 12 caixas de eletrodos (12 mil unidades), 14 caixas de conjunto de ponta perfurante, 20 caixas de lidocaína, 15 caixas de remédios para tratamento de câncer e três caixas de fita de campo cirúrgico.

Os três indivíduos presos em flagrante foram encaminhados à Delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça.