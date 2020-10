PMs de Carapicuíba salvam a vida de bebê engasgada com leite

Policiais Militares da 1ª Cia do 33° Batalhão, que fica na Vila Oportunidade, salvaram a vida de uma recém-nascida em Carapicuíba, nesta quarta-feira (7).

Os soldados Cerqueira e Saraiva se depararam com a mãe da menina, que chegou desesperada com a filha, que já não respirava mais após se engasgar com o leite materno. Imediatamente, o soldado Cerqueira iniciou a manobra de Heimlich e só então, a criança voltou a respirar.

Assim que os sinais vitais da criança foram restabelecidos, os PMs a levaram ao Pronto Socorro Infantil de Carapicuíba, onde a bebê foi examinada e liberada em seguida.

